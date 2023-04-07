Актер Оскар Кучера похвалил Дмитрия Нагиева за категоричный отказ вести музыкальную премию Муз-ТВ

Дмитрий Нагиев перестал появляться на ТВ с минувшего года. Предложения об участии в проектах телеведущий отклоняет. Отказ провести премию Муз-ТВ оценил Кучера.

Нагиев категорично ответил на это предложение. После публикации видеоролика Оскар назвал своего коллегу красавчиком.

«Красавчик, что он, как всегда, с присущим юмором пришлепнул людей, которые наверняка ему это жестко предложили. Я не думаю, что Дима просто так сказал это», — сказал артист.

Нужно напомнить, Нагиев поблагодарил канал Муз-ТВ за предложение, однако свой отказ сопроводил ироничной репликой, где дал четко понять, что для его возвращения пока не время.