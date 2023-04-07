Певица Ани Лорак рассказала о своем новом избраннике-испанце Исааке Виджраку

Ани Лорак поделилась подробностями романа с новым избранником-испанцем Исааком Виджраку. Как говорит певица, они встретились в минувшем году в Греции. Хотя их отношения начались немного позже. Артистка отправилась с мужчиной в Испанию на ретрит. Там они занимались медитацией и йогой.

По словам исполнительницы, эта поездка изменила ее жизнь.

Стала изучать этого человека, он заинтересовал меня своим видением и энергией. Очень интересный человек, харизматичный, умный, душевный, добрый. В процессе путешествия он раскрылся с других сторон. Появились чувства, поначалу они меня пугали, - отметила Лорак.

Ани прислушалась к своему сердцу. Благодаря возлюбленному артистка изменилась в лучшую сторону, справилась с жизненными трудностями.

Примечательно, что Исааку понравилась Россия. Мужчина был в приятном шоке, когда оказался в Москве. Певица познакомила Виджраку с родными и друзьями.