Певица Ани Лорак рассказала о своем новом избраннике-испанце Исааке Виджраку

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму.
Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
Немногие помнят выступление Людмилы Барыкиной, зато голос артистки знают миллионы. Она заменила Аллу Пугачеву в ВИА «Веселые ребята», исполнив
73-летняя Народная артистка РФ Алла Борисовна Пугачева поздравила с 85-летием известного поэта-песенника и Народного артиста РФ Илью Резника. Юбиляр
В Соединенном Королевстве пенсионер решил посвятить свое время поиску ценных вещей. Через пару месяцев он наткнулся на клад старинных монет. Ему
Александр Мясников обратил внимание на опасность тампонов. Врач предупреждает о возможном развитии СТШ (синдром токсического шока). По словам
Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого
В России 1 апреля стартовал весенний призыв. В эту призывную кампанию в армию будет отправлено больше срочников. Согласно указу президента,