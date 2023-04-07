Диана Арбенина после переноса концертов приняла решение ничего не бояться и стоять на своем

Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина высказалась по поводу отмены концертов в российских городах. Она поблагодарила фантатов за слова поддержки, решив в дальнейшем ничего не бояться и стоять на своем.

Вероятной причиной «заморозки» выступлений Арбениной стало ее негативное отношение к СВО. К тому же, Бородин, являющийся главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, в действиях певицы увидел признаки, которые указывают на совершение административного нарушения, которые связаны с дискредитацией российской армии, а затем посоветовал генпрокурору РФ Игорю Краснову присмотреться к ней.

Арбенина не сомневается, что публика самостоятельно сможет во всем разобраться. Артистка сообщила, что Ульяновск, Казань, Чебоксары, Тольятти присутствовали в списке городов, где должны состятся концерты. Певица порекомендовала своим фанатам следить за объявлением новых дат выступлений, выразив благодарность за поддержку. В феврале на концере артистки в Чите произошел случай, когда на сцену забрался нетрезвый мужчина. Певица не стала прогонять его, а дала возможность высказаться, спев с ним трек «Секунду назад».