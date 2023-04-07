Boda: Молодая жена Михаила Шуфутинского Светлана появилась на публике в наряде с «голым принтом»

На красной дорожке музыкального фестиваля «ЖАРА MUSIC AWARD-2023» Михаил Шуфутинский появился вместе с молодой супругой Светланой. Наряд Уразовой поразил публику. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Молодая возлюбленная исполнителя песни «Третье сентября» нарядилась в черный брючный костюм. Под тренч женщина одела блузу с принтом голого тела, чем лишь смутила публику.

Стоит напомнить, что на фестивале «ЖАРА MUSIC AWARDS» Михаил Шуфутинский получил премию за «Связь поколений» за исполнение композиции с певцом Егором Кридом.