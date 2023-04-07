Boda: Рэпер Джиган отреагировал на откровенное видео Оксаны Самойловой

Рэпер Джиган впервые отреагировал на откровенное видео, которое выложила в соцсеть его супруга Оксана Самойлова. С февраля этого года в семейной паре наблюдается разлад.

После возвращения из отпуска супруги стали жить отдельно. Пара не дает никаких комментариев, что сейчас между ними происходит.

Сегодня модель опубликовала откровенный ролик. На видео Оксана предстала в одном нижнем белье с новой причёской.

Джиган сделал скриншот записи, на него он прикрепил свой снимок при помощи редактора. Отредактированным фото рэпер поделился в Сети, отметив свою жену.

Интернет-пользователи уверены, что таким образом рэпер в очередной раз извинился перед Самойловой. Недавно исполнитель публично попросил прощения у возлюбленной, разместив совместные кадры.