Драма Звягинцева попала в ТОП‑50 лучших фильмов XXI века

Фильм Андрея Звягинцева «Возвращение» вошел в ТОП-50 лучших кинофильмов XXI века. Туда попали ленты, за которые в течение нескольких этапов отбора голосовали критики The Hollywood Reporter.

«Возвращение» заняло 32 место. Рассказывает фильм о двух братьях, в жизни которых после длительного отсутствия появился отец. В десятку лучших картин XXI века вошли «Зодиак» режиссера Дэвида Финчера и аниме-фильм кинорежиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

Также в ТОПе-50 оказались триллер «Паразиты», фильм «Вечное сияние чистого разума» с Кейт Уинслет и Джимом Керри, картина «Социальная сеть» Дэвида Финчера и кинолента «Фаворитка» с Эммой Стоун.