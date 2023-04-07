Фадеев и Лепс выпустили патриотичную песню «Родина-мать»

Максим Фадеев написал музыку к патриотичной композиции певца РФ Григория Лепса «Родина-мать». Об этом сам композитор рассказал в своем Телеграм-канале.

«Премьера! Григорий Лепс — „Родина-мать“. Долго думал, какими словами можно поддержать эту долгожданную премьеру. И понял, что все сказал в этой композиции», — написал в своем новом посте Фадеев.

Нужно добавить, что в написании слов к треку приняли участие Александр Розенбаум и поэт-песенник Наталья Касимцева. Она является автором текстов таких композиций как «Вдвоем» для Максима Фадеева и певицы Наргиз, а также для песни «Стану ли я счастливей» Фадеева и хита «Обмен с Богом» для певца-патриота Shaman.