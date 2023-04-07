КП: Ольга Бузова поскандалила с певцом Мото на музыкальной премии «Жара Music Awards»

Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова стала главным действующим лицом на церемонии вручения музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS-2323». Но вечер поющей ведущей был испорчен вследствие скандала с певцом Мото.

Артист с супругой попал в кадр, пригнувшись за спиной у звезды во время ее прохода по «красной дорожке». Этим он испортил Ольге часть фотосессии.

Несмотря на гневные реплики Бузовой, а также на то, что она не могла поймать букет невесты после нескольких попыток, певице все же вручили премию, чем знаменитость осталась довольна. На ЖАРЕ Music Awards она обошла всех в номинации «Лучшее шоу».

«У меня нет слов, не ожидала! Для артиста шоу, как для женщины – ребенок. Оно состоит из песни, хореографии, клипов. Получается, я одной наградой забрала сегодня все награды», – отметила экс-ведущая «Дома-2».



