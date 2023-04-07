Красноярский комик Илья Соболев станет соведущим Павла Воли в новом шоу канала ТНТ

Новый проект – это авторское юмористическое телешоу Павла Воли, которое будет выходить на канале ТНТ с 16 апреля каждого воскресенья в 21:00. Помогать телеведущему будет красноярский комик Илья Соболев. Ведущий проекта проводит конкурс, а также знакомит зрителей с актуальными новостями со своими едкими комментариями.

«Шоу Воли» - это экспериментальное шоу, в каждом выпуске Павел Воля и Илья Соболев обсуждают свежие новости, общаются со звездами и зрителями в зале. Не обойдётся в проекте без интерактива с участием звезд, абсурдных конкурсов, неожиданных опытов.

«Я согласился, мне нравится команда, которая делает проект. С Пашей у меня хорошие отношения: в жестких шутках я его не так часто упоминал, поэтому не успел его разозлить. Кроме того, Паша умеет разделять юмор и не юмор, с чувством юмора у него всё хорошо. Обида - это не про него. В чем-то, однозначно, мы с ним на одной волне, поэтому мы точно найдем смешное в том, что будем делать. Мне приятно, что Паша предложил мне поучаствовать в своём проекте, потому что, если бы не это предложение, я бы вернулся в Красноярск на первую работу», - рассказал Илья Соболев.

Премьера «Шоу Воли» состоится 16 апреля в 21:00 на канале ТНТ.