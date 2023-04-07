Кудрявцева рассказала, что к Пригожину приехала скорая помощь во время съемок шоу

51-летняя Лера Кудрявцева в социальных сетях проинформировала, что во время съемок очерденого выпуска телешоу продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась срочная помощь медиков.

По словам светской львицы, у мужа певицы Валерии сильно поднялось давление, онемело пол-лица. Из-за этого было принято решение вызывать скорую помощь прямо на съемочную площадку.

Как отметила Кудрявцева, все будет хорошо. Она посоветовала продюсеру поберечь свои нервы.

Напомним, ранее Пригожин попал в скандал. Эту ситуацию он перенес крайне тяжело. Россияне возмутились аудиозаписью разговора мужа певицы, где он раскритиковал политику властей. После этого продюсер столкнулся с жесткой травлей. Но, по словам Иосифа, эта запись является фейком.