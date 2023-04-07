МК: Артистка из РФ Виктория Тарасова публично прокомментировала угрозы националистов из Казахстана

Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова столкнулась с травлей со стороны казахских националистов. Узнав о гастролях актрисы в Караганде, радикально настроенные граждане призвали отменить её спектакль. Они назвали артистку «пропагандисткой» и пообещали устроить ей по-настоящему «жаркий приём».

Виктория прокомментировала неприятную ситуацию. Она призналась, что националисты атаковали её социальные сети.

"Такого потока негатива никогда не было. Пишут, что оккупантка, сепаратистка, которая поддерживает террористов. Привыкла к этому, не обращаю внимания. Удивлена только тем, насколько радикально настроенные казахи выступают против русских. Наверное, властям РФ нужно посмотреть, что происходит в Казахстане", - сказала Тарасова.

Звезда раздумывает над отменой выступлений в Казахстане. После угроз ей ехать в Караганду расхотелось. По этой же причине в стране отменили концерты Ларисы Долиной и Полины Гагариной.