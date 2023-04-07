Нарколог объяснил, что происходило с МакSим на «пьяном» концерте: «Большой живот…Неврологические проблемы»

Марина Абросимова (она же МакSим) на одном из концертов вела себя странно: она пошатывалась, еле держалась на ногах, не успевала за музыкой, испытывала сложности с вокалом. Своим мнение поделился психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По словам доктора, Марина не беременна. После скандального выступления певицу засняли в кальян-баре с алкоголем. Эксперт считает, что артистка не стала бы рисковать здоровьем будущего ребёнка.

Большой живот может быть не только следствием беременности, а проблем со здоровьем.

«Живот становится большим по нескольким причинам. У мужчин из-за образования висцерального жира вокруг внутренних органов. Тогда появляется огромный живот, но руки и ноги тонкие, или из-за цирроза печени», — говорит эксперт.

Нарколог проследил за движениями артистки и заметил, что исполнительницу могут преследовать либо неврологические, либо соматические проблемы.