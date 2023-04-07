«Не больно, но эффективно»: Известно, как Буланова готовит лицо к свадьбе

Татьяна Буланова во всю готовится в третий раз выйти замуж. Торжество состоятся в Петербурге летом. Платье артистка купила, теперь она занимается подготовкой себя! Исполнительница рассказала о процедурах, которые делает перед свадьбой.

«Мне нравится процедура «Лазерное 5D-омоложение. Не больно, но эффективно!» Речь идет о специальном комплексе процедур anti-age, который направлен на восстановление упругости лица. Используется аппарат со сменными насадками, происходят разные воздействия на кожу.

«Ближе к свадьбе сделаю мезотерапию и, если потребуется, вколю ботокс для того, чтобы убрать морщины и заломы», - призналась звезда.

Ничего более радикального Буланова делать не будет.

«Боюсь подтяжек, да мне пока их не надо», - добавила 54-летняя Татьяна.