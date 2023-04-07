Певица Нюша помогла одному из слушателей «Авторадио» выиграть квартиру в суперфинале "Много денег. Юбилейный сезон" на радиостанции. Счастливчик является уроженцем Симферополя.

Недавно радиостанция "Авторадио" отметила свой очередной юбилей. Приглашенные артисты спели в эфире свои хиты. Проходила игра "Много денег. Юбилейный сезон". Когда на кону стояла квартира в Сочи, на сцене неожиданно появилась певица Нюша. Слушатель узнал песню "Объединение" и быстро дал правильный ответ. Мужчина сперва не поверил, что квартира досталась именно ему. Нюша позже написала в соцсетях, что была рада осчастливить слушателя.