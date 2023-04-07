Певица из Украины Ани Лорак прокомментировала слухи о романе с Филиппом Киркоровым

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров всегда с большой любовью и теплотой отзывался о певице из Украины Ани Лорак. Не так давно в СМИ в очередной раз появились слухи о том, что у поп-короля была в планах женитьба с артисткой.

Сама Ани во время интервью Алене Жигаловой сообщила, что она об этом ничего не слышала. Как призналась эстрадная исполнительница, она испытывает симпатию к Киркорову, однако это скорее родственное влечение.

Также Лорак добавила, что Филипп Бедросович всегда появлялся в её жизни, когда она нуждалась в помощи. Певица очень рада, что у нее есть такой друг.

Ко всему прочему, Киркоров крестил ее дочку Софию. Поп-король всегда приходит на помощь в воспитании своей любимой крестницы, которой в июне исполнится 12 лет.