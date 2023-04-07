Popcornnews: Алла Пугачева в платье-майке козырнула изящными щиколотками

Алла Пугачева показала архивное фото, на котором она в платье-майке запечатлена с детьми на пляже. Поклонники, увидев этот снимок, посчитали, что певица козырнула своими изящными щиколотками. Фигуру им не разглядеть, однако стройные ноги Пугачевой видны сразу. Позировала Примадонна с распущенными волосами, в очках и белых кроссовках.

Похудение Пугачевой обсуждается еще с 2017 года, когда начались изменения в ее фигуре. Как подсчитали журналисты, звезда стала стройнее примерно на 20 килограммов. Артистка говорила, что попробовала различные диеты. Над образом Алла Борисовна работала не только со специалистами, но также со стилистами, хирургами, стоматологами.

В одном интервью Примадонна призналась, что операция по исправлению зубов стала для нее роковой. Пугачева захотела избавиться от расщелинки между передними зубами и пошла на рискованный шаг.