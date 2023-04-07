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Продюсер Михайловская рассказала, как предотвратили интим Малинина и Вебер на шоу «Фабрика звёзд»

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Продюсер Михайловская рассказала, как предотвратили интим Малинина и Вебер на шоу «Фабрика звёзд»
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Фото из открытых источников

«Фабрика звезд» привлекала зрителей не только музыкальными номерами, но также личной жизнью участников. Общественность следила за развитием отношений юных, талантливых артистов.

В числе самых ярких романов «Фабрики звезд» - союз Никиты Малинина и Марии Вебер. Они открыто говорили о симпатии друг к другу, но позже признались, что все было ради пиара.

Продюсер проекта Василина Михайловская прокомментировала интрижку ребят.

«Мы следили за тем, чтобы не случилось ничего незаконного. Моя самая любимая история — это ночь, Малинин к Вебер лезет. Аппаратная вся на ушах, все орут: „Ей всего 16! Нас посадят!“ Камера наблюдает за ним и шевелится. Малинин повернулся: „Нет?“ Камера кивнула ему, он все понял».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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