Продюсер Михайловская рассказала, как предотвратили интим Малинина и Вебер на шоу «Фабрика звёзд»

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму.
Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
Немногие помнят выступление Людмилы Барыкиной, зато голос артистки знают миллионы. Она заменила Аллу Пугачеву в ВИА «Веселые ребята», исполнив
Отказ Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) выступить на концертах в ДНР и ЛНР сделал его нерукопожатным. В этом уверен худрук «Землян» Владимир
Главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как электронные сигареты влияют на здоровье подростков. По
Миру грозит пандемия кори. Об этом сообщил врачи Антон Ершов. По словам специалиста, болезнь «будет повсюду», ведь отличается чрезвычайной
Хельсинки многого лишится из-за своего присоединения к Североатлантическому альянсу. Такого мнения придерживается генерал-лейтенант запаса Евгений
В Соединенном Королевстве пенсионер решил посвятить свое время поиску ценных вещей. Через пару месяцев он наткнулся на клад старинных монет. Ему