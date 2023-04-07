Регина Тодоренко показала свой новый образ для очередного выпуска телешоу «Маска»

Регина Тодоренко последние несколько сезонов является членом жюри музыкального телешоу «Маска» на НТВ. Каждый из эфиров телеведущая подбирает себе необычные образы. В своем блоге певица показала фанатам наряд, который выбрала для следующего выпуска.

В ближайшее воскресенье, 9 апреля, артистка перед телезрителями предстанет в образе Золушки. Регина успела примерить несколько нарядов. На проекте мама двоих детей появлялась ранее в образе Русалочки, героини «Завтрак у Тиффани», а также цыганки Эсмеральды.

Сама ведущая называет шоу «Маска» своеобразным маскарадом. Однако стоит сказать, что далеко но не всем пользователям нравится такой подход звезды.