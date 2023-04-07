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Регина Тодоренко показала свой новый образ для очередного выпуска телешоу «Маска»

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Регина Тодоренко показала свой новый образ для очередного выпуска телешоу «Маска»
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Фото из открытых источников

Регина Тодоренко последние несколько сезонов является членом жюри музыкального телешоу «Маска» на НТВ. Каждый из эфиров телеведущая подбирает себе необычные образы. В своем блоге певица показала фанатам наряд, который выбрала для следующего выпуска. 

В ближайшее воскресенье, 9 апреля, артистка перед телезрителями предстанет в образе Золушки. Регина успела примерить несколько нарядов. На проекте мама двоих детей появлялась ранее в образе Русалочки, героини «Завтрак у Тиффани», а также цыганки Эсмеральды.

Сама ведущая называет шоу «Маска» своеобразным маскарадом. Однако стоит сказать, что далеко но не всем пользователям нравится такой подход звезды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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