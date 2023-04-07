SHAMAN рассказал, как он придумал свой сценический образ

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) является одним из самых популярных и востребованных артистов в РФ. Образ музыканта знаком даже тем, кто никогда не видел его и не слушал.

В новом интервью артист рассказал, как он придумал свой известный сценический образ. Оказалось, что подбор одежды для концертов был тщательно продуман и имел как символический, так и практический смысл. Так, например, наколенники исполнители стали надевать для того, чтобы было проще принимать подарки и цветы от фанатов. Косуха подчеркнула напор и драйв, которыми пропитано творчество артиста, а наплечники отсылают к доспехам прославленных русских воинов.