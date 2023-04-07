Силиконовая грудь актрисы Карины Зверевой окупилась съемками в сериале «Метод» в 2015 году

Карина Зверева получила известность благодаря съёмкам в «Аншлаге». Там она где выступала вместе с юмористом Геннадием Ветровым. В недавнем шоу «Спешл» на Ютуб актриса рассказала о пикантной сцене, которая произошла в телесериале «Метод».

В 2015 году девушка полностью снялась обнажённой. По сюжету фильма, героиня предстала голой перед толпой преподавателей и студентов вуза. Откровенный эпизод вызвал фурор, поскольку в кадр попали интимные части тела Карины. По признанию самой Зверевой, на такой шаг она решилась, поскольку хотела поработать с Константином Хабенским и режиссёром Юрием Быковым.

"Не знала, что у меня роль до такой степени. Хотя, почему нет? У меня ведь красивое тело. Зачем «Ламборгини» в гараже держать? Только сделала грудь! Мне нужно было ее показать. Она окупилась за этот сериал," - сказала актриса.

Знаменитость также добавила, что на бы с удовольствием повторила этот опыт, несмотря на осуждение и критику.