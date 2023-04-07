Стали известны все победители музыкальной премии ЖАРА Music Awards 2023

6 апреля 2023 в столичном Крокус Сити Холл прошло вручение музыкальной премии ЖАРА Music Awards. Мероприятие началось в 17.30, а закончилось за полночь.

Лидером по количеству завоеванных наград стала Анна Асти. Она получила пять статуэток как «Лучшая певица», «Лучший артист», «Лучшая песня», «Лучший альбом», а также «Женское видео».

Обладателем двух наград стал Филипп Киркоров за «Лучшую песню» и «Лучший концертный тур». Два приза у Джони – его отметили статуэткой в категории «Лучший певец» и «Выбор VK Музыки».

Отметили также Ольгу Бузову. Ведущая обошла своих соперников в номинации «Лучшее шоу».

Остальные победители музыкальной премии ЖАРА Music Awards 2023:

Трендсеттер – Зиверт

Digital – Клава Кока

Мужское видео – Мот

Best Streaming – Егор Крид

Звезда Авторадио – Сергей Лазарев

Интернет-хит – Миа Бойка

Саундтрек – Полина Гагарина

Артист поколения – Дима Билан

Фан-клуб – Хабиб

Видео – Мари Краймбрери

Вклад в искусство – группа «Земляне»

Коллаборация – диджей Smash и Arik & Asti

Хитмейкер – Люся Чеботина

Лирик-певец – Мот

Прорыв год– Bahh Tee & Turken

Выбор VOICE – Лолита

Связь Поколений – Михаил Шуфутинский и Егор Крид.