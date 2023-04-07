StarHit: актер Алексей Панин проинформировал, что в Испании сложнее жить, чем в РФ

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В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
В Соединенном Королевстве пенсионер решил посвятить свое время поиску ценных вещей. Через пару месяцев он наткнулся на клад старинных монет. Ему
73-летняя Народная артистка РФ Алла Борисовна Пугачева поздравила с 85-летием известного поэта-песенника и Народного артиста РФ Илью Резника. Юбиляр
«Фабрика звезд» привлекала зрителей не только музыкальными номерами, но также личной жизнью участников. Общественность следила за развитием отношений
Филипп Киркоров в очередной раз удивил своих фанатов обновленным имиджем. В личном микроблоге певец опубликовал ролик с прогулок в Новосибирске. Туда
Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого
Противник хитер и инициативен, поэтому к его контрнаступлению надо готовиться. В первые часы ВСУ могут начать не только «прожигать» фронт на глубину
Политическое руководство Китая официально сообщило о решении начать проводить патрулирование в Тайваньском проливе, а именно на севере и в центре
Генерал Мирослав Ружаньский, в прошлом главнокомандующий видами ВС Польши, заявил, что Варшава приобрела у Вашингтона танки ради того, чтобы угодить