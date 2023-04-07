StarHit: актер Алексей Панин проинформировал, что в Испании сложнее жить, чем в РФ

Алексей Панин несколько лет живет в Испании. Киноактер много времени проводил в РФ из-за работы, однако в марте 2022 года решил оборвать связи с родиной, пишет «СтарХит».

Алексей сделал немало скандальных высказываний, а также выставил на продажу московскую квартиру и все награды, получившие за свои заслуги в киноматографе.

Не так давно артист признался, что за рубежом ему было намного труднее, чем в РФ. Когда актер жил в России, он мог себе позволить дом на Рублевке, взять деньги и купить очередное авто.

Сейчас живем как обычные люди, в квартире — не так, как должны жить звезды, - сказал Панин.

Но Алексей подметил, что на еду им с дочерью денег хватает, поэтому можно утверждать, что все в порядке.