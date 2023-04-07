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У Дианы Арбениной отменяют концерты и требуют проверить ее песни на дискредитацию ВС РФ

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У Дианы Арбениной отменяют концерты и требуют проверить ее песни на дискредитацию ВС РФ
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Фото из открытых источников

Творчество лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной потребовали проверить на дискредитацию ВС РФ. Соответствующее заявление направили в Генпрокуратуру.

Сообщается, что с инициативой выступил Виталий Бородин, который является руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. По мнению чиновника, вызывает сомнение песня «Не молчи». К композиции, по его словам, есть осуждение СВО ВС РФ.

Отметим, «Ночные снайперы» находятся в гастрольном туре. Отменены пять выступлений коллектива. Под угрозой находятся другие концерты. Не состоялось шоу Дианы в Чебоксарах, Ульяновске, Тольятти, Казани, Пятигорске.

Последняя запись в группе Вконтакте была сделана еще 9 марта. Артистка опубликовала видеоролик, на котором катается на коньках. Ситуацию с гастролями певица пока оставила без комментариев.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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