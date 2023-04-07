«У нас были сложные отношения»: Седокова получила письмо от Меладзе

Анна Седокова вспомнила о временах, связанных с женской поп-группой «ВИА Гра» . В нем певица представила как новые песни, так и старые хиты, которые завоевали сердца поклонников.

40-летняя Анна Седокова недавно отметила свое 20-летие на сцене выпуском сольного альбома «Сердце в бинтах». Незадолго до юбилейного релиза она представила свою версию трека «Не оставляй меня, любимый». Как заявила Анна в беседе с каналом «МУЗ-ТВ», продюсер и композитор Константин Меладзе дал ей разрешение на запись этого кавера.

У нас с ним были сложные отношения. Я дала согласие, он ответил согласием. Я была крайне удивлена, - написала Седакова.