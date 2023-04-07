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В Москве и Санкт-Петербурге состоятся все спектакли с участием Данилы Козловского

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В Москве и Санкт-Петербурге состоятся все спектакли с участием Данилы Козловского
Спорт
Фото из открытых источников

В Москве и Петербурге состоятся спектакли с участием Данилы Козловского, ранее запланированные. Об этом информирует брат актера Егор.

Слухи об отмене постановок были вызваны тем, что Козловского могли не допустить на сцену после негативных высказываний об СВО. Также артист кино некоторое время жил в Америке. На днях он вернулся в Россию. Поэтому встал вопрос о судьбе постановок с его участием.

«Конечно же, никаких отмен, все идет по плану. В Москве и Петербурге постановки пройдут в соответствии с расписанием. Заходите на сайты, узнавайте время и даты. Там все написано», - сказа брат Козловского.

По данным, которые были размещены на сайте МХТ Чехова, 16 апреля Данила будет задействован «Поколении Маугли». Второй его прогон состоится уже 14 мая. В Питере актер выступит 20 и 22 апреля. В Малом драмтеатре он предстанет в спектакле «Гамлет».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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