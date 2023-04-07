ВОЗ: в Англии растет смертность среди вакцинированных от коронавируса COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала статистику по смертности людей от коронавируса. Так, по данным ведомства, в Англии стремительно растет смертность среди жителей, вакцинированных ранее от COVID-19.

В ВОЗ заявили, что в мире с каждым днем увеличивается смертность от ковида среди привитых. Так, по сведениям организации, в Великобритании аж 90% смертей приходится на вакцинированных пациентов. К примеру взять, из 15 113 скончавшихся больных привитые 13 666 человек.

При этом возрастает смертность через 5 месяцев после введения вакцины, сказано в отчете. А вот смертность среди людей, отказавшихся от вакцины, напротив, уменьшается. На данный момент выяснить, с чем именно связана такая неутешительная закономерность, не удалось.