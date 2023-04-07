Звезда «Голоса» Алла Рид сообщила, что ей удалось пообщаться с Градским передсамой его смертью

Алла Рид появилась на закрытой премьере киноленты «Я хочу! Я буду!». Она дала интервью, во время которого сообщила, что перед смертью пообщалась со своим экс-наставником Александром Градским.

По словам звезды «Голоса», за сутки до кончины композитора она ощущала что-то неладное, поэтому связалась по телефону с ним. Она выдумала предлог для звонка. Артистка хотела взять консультацию у маэстро по поводу концерта, которые был запланирован через 3 месяца. Градский сперва не брал трубку, но затем вышел на связь.

«Он сказал: „Алла, все будет хорошо“. Была пауза и тишина. На следующий день его увезли с инсультом», — вспомнила Алла.

Рид добавила, что покойный композитор сочетал в себе одновременно несколько качеств. Все зависело от той или иной ситуации: иногда он был нежным, добрым, а иногда острым на язык и хамом. Впрочем, певица его искреннее любила, поэтому не обижалась на гениального музыканта.



