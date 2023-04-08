22-летний сын модели Натальи Водяновой Лукас представил публике свою новую девушку

Наталья Водянова много лет живет за границей. При этом модель российского происхождения предпочитает скрывать частную жизнь от посторонних.

На днях в семье супермодели произошли перемены. О них объявил сын звезды от Джастина Портмана в своих соцсетях. Лукас перестал прятать свою девушку, с которой встречается полгода.

22-летний парень опубликовал фотографии с избранницей, поздравив ее впервые с днем рождения публично. Наследник известной манекенщицы назвал свою возлюбленную ангелом, который его благословил.

Водянова к поздравлениям не присоединилась, что вызвало у публики неоднозначную реакцию. Как написали комментаторы, Наталья боится, что Лукас, когда женится, перестанет с ней видеться. У Водяновой есть 3-е детей от миллионера Антуана Арно.