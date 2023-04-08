43-летняя Анна Семенович допустила вероятность ее состоявшегося замужества

Анна Семенович в 43 года наконец-то заговорила о замужестве. Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что, возможно, замужем, однако не хочет расказывать об этом.

«Может быть, уже замужем, но держу все в секрете», — сказала знаменитость.

Певица подчеркнула, что у нее нет цели кому-либо доказывать наличие возлюбленного. Ее избранник — человек не публичный, да и это дело принципа. Артистка против стереотипов.

«Чтобы продемонстрировать: вот, посмотрите — у меня есть дядечка? Мне не нужно это. Социум давит, близкие давят, женщинам можно посочувствовать. Она всем должна, за все ее шеймят. Может быть, она в 45 года только встретит настоящую любовь и захочет стать матерью», — отметила Семенович.

Анна добавила, что только сейчас созрела до материнства. Звезда надеется на скорое пополнение в ее семье.