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Суклал обозначил позицию по отношению к санкциям

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Суклал обозначил позицию по отношению к санкциям
В Мире
Фото из открытых источников

Дипломат Южноафриканской республики Анил Суклал сделал заявление об отношении к санкциям, введенным политическим руководством западных государств по отношению к Российской Федерации. Он считает, что на международной арене эти санкции не имеют никакого юридического значения. Его заявление приводит агентство РИА «Новости».

Аргументируя эту позицию, Суклал заявил, что для государств юридическое значение имеют те решения, которые приняты в Организации объединенных наций. Он подчеркнул, что ООН не принимала никаких санкций по отношению к Российской Федерации. Поэтому, заявил он, Южноафриканская республика выступает против этих санкций.

Ранее сообщалось, что некоторые британские компании, обходя санкции, продолжают торговлю в Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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