90-летний отец Филиппа Киркорова разводится со своей женой из-за новой любви

Примерно 26 лет отец поп-короля Филиппа Киркорова прожил со второй женой Людмилой Смирновой. А сегодня стало известно о том, что артист решил развестись с избранницей из-за новой возлюбленной.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщили, у Бедроса Филипповича появилась избранница.

«Это очень красивая женщина. Прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне или не нравится… Если рядом человек, который о нем заботится, слава Богу. Уважаем личную жизнь друг друга. Молодец, что он практически в 91 год продолжает жить полноценной жизнью, и не отказывает себе ни в чем.

Периодически сердечко отказывает, правда. Но я если доживу до такого возраста, буду самым счастливым на свете человеком, конечно же», — отметил поп-король.