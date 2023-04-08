Актриса телешоу «Однажды в России» Ольга Картункова сообщила, что передумала выходить замуж

Российская актриса театра и кино Ольга Картункова в недавнем интервью рассказала, что она передумала выходить замуж за избранника. Ранее юмористка говорила, что ее избранник Владимир после проживания в гражданском браке сделал ей предложение.

При этом звезда телешоу «Однажды в России» решила отказаться от свадьбы. Хотя подаренное женихом кольцо носит.

Я уже там была, со штампом в паспорте. Хочу пока так пожить, посмотреть. Никто ни на кого не давит, никто никого не торопит. Склоняюсь к венчанию, - заявила актриса.

Необходимо заметить, что Ольга и Владимир знакомы практически с детства. Сперва близко дружили их родители, затем они тоже начали общаться. Пара вместе шесть лет.