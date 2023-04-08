Александр Васильев объяснил закрытие «Модного приговора» на Первом и оценил замену на канале НТВ

Экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил, почему программа больше не выходит в эфиры. У передачи было много фанатов, однако в минувшем году шоу исчезло из вещания.

По словам стилиста, причиной этому стала спецоперация. Официальная датой закрытия проекта является 24 февраля 2022 года. Авторам объяснили, что Первый отказывается от развлекательного контента. В этот день перестали выходить передачи «Давай поженимся», «Вечерний Ургант», «Жить здорово».

«Жить здорово» затем вернулось, но мы не вернулись. Нам сказали, что закрылись Zara и H&M, которые нам давали всегда одежду. Также с рынка ушли рекламодатели», — сказал Васильев.

Он добавил, что после закрытия шоу все стилисты разбежались по другим каналам, которые воспользовались этой ситуацией. К примеру, на канале НТВ появился аналог проекта под названием «Модный vs Народный», ведущими которого стали Надежда Бабкина и Влад Лисовец.