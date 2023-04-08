Ани Лорак призналась, что ей неприятны призывы лишить ее звания народной артистки Украины

Певица из Украины Ани Лорак высказалась о призывах лишить ее звания Народной артистки Украины. Как призналась исполнительница, ей такое отношение очень неприятно.

При этом звезда эстрады отметила, что она занимается музыкой не ради почестей и званий, а для людей, которые ее голос и песни любят.

«Неприятно, Украина всегда в моей душе. Я там родилась. И, конечно же, это ранит меня. Такое отношение. Но все равно есть хорошие люди. Я как ребенок, верю в добро, что оно обязательно победит», — сказала Лорак журналистке Алене Жигаловой.

Кроме того, Ани рассказала блогеру о травле на Украине. По словам певицы, именно из-за этого она была вынуждена переехать в РФ.