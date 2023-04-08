Антон Васильев до звездного часа в сериале «Хрустальный» заявил, что работал в такси

В последние годы фильмография Антона Васильева стремительно нарастает. Несмотря на то, что никто из близких не был связан с искусством, артиста затянуло в актерство.

Хотя начало его карьеры оказалось нелегким. Петербуржец даже был вынужден работать таксистом в Москве и грузить арбузы на фурах. Но все это осталось в прошлом, поскольку сейчас Антон — звезда фильмов.

А начиналось все с картины «Мангуст» и «Улицы разбитых фонарей», некоторых эпизодов в «Тайнах следствия» и «Тронутых». А вот «Гончие» и «Не родись красивым…» артисту узнаваемости не принесли, хотя любители кинокомедий его хорошо запомнили по «Одноклассницам».

На достигнутом актер не остановился: он снялся в новой части «Невского» и «Капельнике». Васильеву понравился сценарий ленты «Открытый брак», зацепила его и драма «Дембель». Мужчине мастерски удаются все психологические образы, поэтому поклонник с с нетерпением ждут его очередные премьеры.