Артист балета РФ Сергей Полунин назвал русских солдат супергероями

Сергей Полунин гордится русскими солдатами. Артист балета РФ признался ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, что он испытывает фантастическое состояние, когда видит воинов ВС, которые, рискуя жизнью, готовы сражаться за свою Родину.

«Это для меня настоящие супергерои», — сказал Полунин.

По мнению артиста, быть солдатом является призванием. Далеко не каждый мужчина может проявить отвагу и силу на передовой. Вместе с тем Сергей уверен, что воином может стать каждый человек, это основа мужского состояния, заложенная в его ДНК.

«Понятно, когда есть экстренная ситуация, то призывается большое количество людей, которые ранее не вкладывались в эту профессию. Для мужчины — это основное, мне так кажется», — добавил танцор.