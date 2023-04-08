Yandex.RTB

Артист балета РФ Сергей Полунин назвал русских солдат супергероями

Image 16+
Артист балета РФ Сергей Полунин назвал русских солдат супергероями
Знаменитости
Фото из открытых источников

Сергей Полунин гордится русскими солдатами. Артист балета РФ признался ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, что он испытывает фантастическое состояние, когда видит воинов ВС, которые, рискуя жизнью, готовы сражаться за свою Родину.

«Это для меня настоящие супергерои», — сказал Полунин.

По мнению артиста, быть солдатом является призванием. Далеко не каждый мужчина может проявить отвагу и силу на передовой. Вместе с тем Сергей уверен, что воином может стать каждый человек, это основа мужского состояния, заложенная в его ДНК.

«Понятно, когда есть экстренная ситуация, то призывается большое количество людей, которые ранее не вкладывались в эту профессию. Для мужчины — это основное, мне так кажется», — добавил танцор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
90-летний отец Филиппа Киркорова разводится со своей женой из-за новой любви

Сегодня, 21:41

Экстрасенс из Индии Нагабушанам заявила о создании в 2026 году в США смертельного вируса против россиян

Сегодня, 21:33

43-летняя Анна Семенович допустила вероятность ее состоявшегося замужества

Сегодня, 20:27

Артист балета РФ Сергей Полунин назвал русских солдат супергероями

Сегодня, 20:22

Терапевт Ильинская назвала восемь веских причин навсегда отказаться от приёма алкоголя

Сегодня, 19:50

Певица из РФ Виктория Талышинская сообщила, что создала новый дуэт, пережила измену и стала мамой в 39

Сегодня, 19:42

МК: Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о своем отъезде за границу на лечение

Сегодня, 18:59

Джиган раскрыл причину разлада с Самойловой: «Да, накосячил, больше так не буду»

Сегодня, 18:52

Продюсер «Фабрики звезд» Михайловская впервые рассказала о романах на проекте

Сегодня, 18:37

Ани Лорак призналась, что ей неприятны призывы лишить ее звания народной артистки Украины

Сегодня, 18:35

Александр Васильев объяснил нехваткой денег закрытие «Модного приговора» на Первом канале

Сегодня, 16:52

Фото двухлетней давности российской певицы Аллы Пугачевой вызвало волну обсуждений в Интернете

Сегодня, 16:44

22-летний сын модели Натальи Водяновой Лукас представил публике свою новую девушку

Сегодня, 16:34

Актриса телешоу «Однажды в России» Ольга Картункова сообщила, что передумала выходить замуж

Сегодня, 16:28

Ольга Орлова публично пожаловалась на появившиеся проблемы с получением материнского капитала

Сегодня, 16:21

Филипп Киркоров и Анна Asti поцеловались на сцене во время вручения музыкальной премии «Жара»

Сегодня, 16:13

Зрителей шоу «Три аккорда» возмутила победа Ларисы Долиной в финале проекта

Сегодня, 16:06

Как выглядят герои телесериала «Бригада» спустя 20 лет после съемок

Сегодня, 14:58

Опубликован топ-6 самых ужасающих фильмов, основанных на реальных событиях

Сегодня, 14:50

Противостояние Гагариной и Басты на вокальном шоу «Голос» набирает обороты

Сегодня, 14:44

74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека
  • 6-04-2023, 10:41

74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может

Заявления Повелия об обеспечении петербуржцев соцжильем противоречат статистике
  • 6-04-2023, 18:10

Заявления Повелия об обеспечении петербуржцев соцжильем противоречат статистике

Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого

Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей
  • 6-04-2023, 08:31

Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей

Омбудсмен по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила ухудшение ситуации по детским самоубийствам. За прошедший год 30 несовершеннолетних

Как выглядят герои телесериала «Бригада» спустя 20 лет после съемок
  • Сегодня, 14:58

Как выглядят герои телесериала «Бригада» спустя 20 лет после съемок

«Бригада» — это культовый российский телесериал, который вышел на экраны в 2002 году. Фильм рассказывает о четырех друзьях, которые подались в

Зрителей шоу «Три аккорда» возмутила победа Ларисы Долиной в финале проекта
  • Сегодня, 16:06

Зрителей шоу «Три аккорда» возмутила победа Ларисы Долиной в финале проекта

Зрители проекта «Три аккорда» остались недовольны его финалом. Поклонники возмущены тем, что победительницей стала Лариса Долина. Многие уверены, что

Народный артист из РФ Филипп Киркоров опубликовал видео с седыми волосами из Новосибирска
  • 6-04-2023, 10:08

Народный артист из РФ Филипп Киркоров опубликовал видео с седыми волосами из Новосибирска

Филипп Киркоров в очередной раз удивил своих фанатов обновленным имиджем. В личном микроблоге певец опубликовал ролик с прогулок в Новосибирске. Туда

Интересная информация
«Газета.Ru»: Инфекционист Поздняков сообщил, что эпидемии кори в России не будет
  • 6-04-2023, 10:28

«Газета.Ru»: Инфекционист Поздняков сообщил, что эпидемии кори в России не будет

Если у человека, не иммунизированного от кори, был контакт с больным, в первую очередь, нужно обращать внимание на проявления респираторной инфекции.

Флеболог Никитина объяснила, почему загорать при варикозе нельзя
  • 6-04-2023, 10:36

Флеболог Никитина объяснила, почему загорать при варикозе нельзя

Людям с варикозом врачи рекомендуют не загорать и не посещать солярий. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи могут привести к осложнению болезни. Об

«Близки к катастрофе». Жители пяти регионов России ударили в экологический набат
  • 6-04-2023, 12:42

«Близки к катастрофе». Жители пяти регионов России ударили в экологический набат

Жителей России спросили, насколько легко дышится им в регионе. В пяти субъектах жители сказали, что экологическая ситуация «катастрофическая». Опрос

Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков
  • 6-04-2023, 11:25

Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков

Свердловчан, которые из окон своих машин выбрасывают окурки на улицу, могут начать штрафовать. Об этом сегодня заявил замглавы города Екатеринбурга