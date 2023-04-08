Джиган раскрыл причину разлада с Самойловой: «Да, накосячил, больше так не буду»

Рэпер Джиган предпринял попытку вымолить у Оксаны Самойловой прощение. Певец признался, что «накосячил», пообещав исправится. Денис Устименко-Вейнштеин (настоящее имя артиста) и его жена в настоящее время проживают отдельно. Личные отношения они не комментируют. Музыкант при любой возможности извиняется перед любимой женой. Во время шоу «Вопрос Ребром» рэпер признал свои ошибки и пообещал сделать все возможное, чтобы быть хорошим мужем и отцом.

«Прости меня, накосячил. Больше не буду так. Обещаю, это было в последний раз. С пивком завязал. Я даю слово, что буду самым лучшим на свете мужем и папой. Прости. Я тебя сильно люблю, буду любить вечно», - сказал музыкант.

Кстати, это не первый скандал в семье. В последний раз разлад произошел после рождения сына. Тогда Джиган выпросил у супруги прощение.