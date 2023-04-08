Филипп Киркоров и Анна Asti поцеловались на сцене во время вручения музыкальной премии «Жара»

Филипп Киркоров, будучи ведущим церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards-2023», поцеловался со своей коллегой по творческому цеху Анной Асти (Asti). Соответствующий видеоролик был опубликован в Телеграм-канале «НеМалахов.Сливки».

Певица обратилась к своему соведущему? причем по имени и отчеству — Филипп Бедросович.

«Прекрати называть меня Филипп Бедросович! Может быть, мне хочется, чтобы поверили, что у нас есть какой-то роман», — сказал Киркоров.

После этого исполнительница решила поцеловать поп-короля прямо на сцене. Артист, в свой черед, даже не пытался сопротивляться.

Добавим, что исполнитель предстал пред зрителями в ярком образе. Музыкант снова кардинально сменил свой имидж. Он сделал новую стрижку, покрасив волосы в белый цвет. На церемонии Киркоров получил две награды —за «Лучшую песню» и «Лучший концертный тур».

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