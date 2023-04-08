Фото двухлетней давности российской певицы Аллы Пугачевой вызвало волну обсуждений в Интернете

В своих социальных сетях певица Алла Пугачева, эмигрировавшая из РФ, и ее молодой муж-комик Максим Галкин* (признан в России иноагентом) довольно часто делятся архивными фотографиями. В этот раз на странице шоумена появился снимок Примадонны двухлетней давности.

Кадр с эстрадной звездой, которая обосновалась в Израиле, вызвал настоящую волну обсуждения в Сети. Пугачева запечатлена на праздновании дня рождения избранника. 73-летняя исполнительница позировала в летнем платье. Примадонна радостно танцевала возле подмосковного замка в Грязи.

Подписчики обратили внимание на игривую позу Аллы Борисовны, а также на ее пышный парик. От старого образа артистка избавилась. Теперь она отдает предпочтение молодежному стилю.