Как выглядят герои телесериала «Бригада» спустя 20 лет после съемок

«Бригада» — это культовый российский телесериал, который вышел на экраны в 2002 году. Фильм рассказывает о четырех друзьях, которые подались в криминальный мир и стали бандитами в 90-е. Сериал до сегодняшнего дня остается популярным благодаря ярким персонажам и реалистичности. Цитаты из сериала «Бригада» ушли в народ. Сыгравшие главных героев актеры завоевали всеобщую любовь.

Прошло больше двадцати лет с момента выхода этого сериала. Артисты, сыгравшие Сашу Белого, Космоса, Фила, Пчелу - Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков, Павел Майков, Владимир Вдовиченков — одни из самых известных актеров в России.

Но что стало с остальными персонажами из «Бригады»? Увы, некоторых из них нет в живых. А вот кино и его персонажи по-прежнему остаются неизменными, влюбляя в себя все новые и новые поколения телезрителей.



