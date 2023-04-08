Экстрасенс из Индии Нагабушанам заявила о создании в 2026 году в США смертельного вируса против россиян

Индийская ясновидящая любит Россию и уверена, что у этой страны есть большая , которая поможет преодолеть все трудности. Арчена Нагабушанам - одна из самых знаменитых экстрасенсов Индии. В эфире передачи «Прямой эфир» женщина предсказала, что РФ ждет смертельная опасность.

«Ученый Италии работает в спецслужбах на военном объекте. Он замешан в создании биологического оружия. Вирус будет создан специально против россиян», — сказала пророчица.

Она считает, что вирус появится в 2026 году. Арчена уверена что РФ обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать мировым лидером в большинстве областей. Но это не устраивает другие страны, которые попытаются мешать становлению РФ, заключила эзотерик.