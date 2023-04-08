Кристина Асмус в слезах пожаловалась поклонникам на сложности в работе над одним из проектов

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на трудности в работе над одним проектом. Подробностями актриса в слезах поделилась с в соцсетях.

Как отметила артистка, ей очень сложно дается игра в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». По словам Кристины, это «крайне сложный спектакль», играть ей приходится один раз в неделю.

Асмус добавила, что на данную постановку уходят все ее силы: «Выходишь, просто умираешь, затем вновь возрождаешься». Звезда кино добавила, что не может понять, как актерский каст выдерживает этот проект.

Ранее знаменитость рассказывала, что живет с Гариком Харламовым пока в его доме. Накануне блондинка заявила, что вскоре планирует съехать, но подробностями делиться не захотела.