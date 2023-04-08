МК: Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о своем отъезде за границу на лечение

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого
Омбудсмен по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила ухудшение ситуации по детским самоубийствам. За прошедший год 30 несовершеннолетних
«Бригада» — это культовый российский телесериал, который вышел на экраны в 2002 году. Фильм рассказывает о четырех друзьях, которые подались в
Зрители проекта «Три аккорда» остались недовольны его финалом. Поклонники возмущены тем, что победительницей стала Лариса Долина. Многие уверены, что
Филипп Киркоров в очередной раз удивил своих фанатов обновленным имиджем. В личном микроблоге певец опубликовал ролик с прогулок в Новосибирске. Туда
Если у человека, не иммунизированного от кори, был контакт с больным, в первую очередь, нужно обращать внимание на проявления респираторной инфекции.
Людям с варикозом врачи рекомендуют не загорать и не посещать солярий. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи могут привести к осложнению болезни. Об
Жителей России спросили, насколько легко дышится им в регионе. В пяти субъектах жители сказали, что экологическая ситуация «катастрофическая». Опрос
Свердловчан, которые из окон своих машин выбрасывают окурки на улицу, могут начать штрафовать. Об этом сегодня заявил замглавы города Екатеринбурга