МК: Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о своем отъезде за границу на лечение

Иосиф Пригожин, которому на днях стало плохо прямо на съёмках шоу "Звёзды сошлись", рассказал о своем состоянии здоровья в беседе с журналистами "МК".

По словам продюсера, в настоящее время он находится дома. Ему намного лучше. Как говорит муж певицы Валерии, спровоцировать такое состояние могли несколько факторов, включая перенесенный повторный коронавирус.

Пригожин опроверг слухи о том, что он собирается на лечение за рубеж. Подобные новости в СМИ Иосиф назвал "конспирологическими теориями". Продюсер также добавил, что он доверяет русским врачам, поэтому уезжать никуда не собирается.

"Я вообще-то в шоке от того, что пишут в Сети", — резюмировал он.