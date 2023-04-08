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Николай Басков сообщил, что может сняться полностью обнажённым в продолжении фильма «Гардемарины»

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Николай Басков сообщил, что может сняться полностью обнажённым в продолжении фильма «Гардемарины»
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Фото из открытых источников

В последнем выпуске телевизионного шоу «Моя Мелодия», которое выходит на канале «Россия», Николай Басков признался, что он возможно примет участие в съёмках сериала «Гардемарины, вперёд!».

Как отметил артист, он даже не против играть роль в фильме в обнажённом виде.

По словам Светланы Дружининой, режиссера первоначальной версии «Гардемарины, вперед!» 1988 года, продолжение картины планируют снять уже в этом году.

Во время разговора Дружининой с Басковым выяснилось, что певцу ранее предложили сняться в сцене обнажённым в покоях императрицы. Тогда "Золотой голос страны" был не в наилучшей физической форме. Но сейчас Николай уверенно говорит о том, что готов появиться в сериале.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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