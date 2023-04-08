Ольга Орлова публично пожаловалась на появившиеся проблемы с получением материнского капитала

Ольга Орлова, которая родила дочь Анну, столкнулась с проблемами в получении материнского капитала. Экс-участница «Блестящих» рассказала, какие выплаты получила.

В законе отмечается, что родившая второго ребенка женщина может получить 780 000 рублей, но певицу ждал неприятный сюрприз. За рождение дочери Ольга получит 589 000 рублей, поскольку на момент рождения ее старшего сына материнский капитал не выплачивался.

«Артема не посчитали, ведь материнский капитал стали давать после его рождения», — отметила Орлова.

Телеведущая также призналась, что ей обидно за сына, которого не учли при выплате денежных средств. Звезда родила наследника от бизнесмена Александра Карманова в 2001 году.