Опубликован топ-6 самых ужасающих фильмов, основанных на реальных событиях

Фильмы ужасов с пометкой «основані на реальных событиях» могут у телезрителей вызывать много вопросов. Иногда они даже вызывают недоверие.

Чаще всего сценаристы придумывают несуществующие сюжеты, однако бывает так, что сочинять им ничего не нужно. В подборку вошли шесть самых жутких картин, которые основаны на реальных историях и городских легендах. Порой даже трудно поверить, что это все происходило на самом деле.

1.«Воспоминания об убийстве» Южная Корея, 2020 год.

2. «Незнакомцы» США, 2007 год.

3. «Капкан» США, 2019 год.

4. «Лес призраков» США, 2015 год.

5. «Бешенство» Россия, 2023 год.

6. «Призраки в Коннектикуте» Канада, 2009 год.