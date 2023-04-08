Певица Чичерина и музыкант Апачев выпустили клип в память о погибшем военкоре Татарском

Юлия Чичерина и музыкант Аким Апачев из Мариуполя выпустили видеоклип «Солдат» о погибшем Владлене Татарском. Ролик появился в социальных сетях артистов.

Апачев назвал видео «Солдат» большой коллективной работой. Исполнитель сказал, что автором первого куплета является Ринат Есеналиев. Апачев также назвал военкора уникальным человеком.

«Перечитав несколько раз молитвослов воина, написал молитву. Юлия наполнила композицию уникальной вибрацией. Ветхозаветная аранжировка принадлежит Богдану Солодовнику. Даже после смерти он пылает Русским Духом. «Солдат» - это про него», - отметил Аким.

Песня о простом русском солдате, который защищает свою родину. Она посвящена всем погибшим бойцам. Выход песни планировался к Пасхе, однако «время внесло корректировки».