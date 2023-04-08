Певица Чичерина и музыкант Апачев выпустили клип в память о погибшем военкоре Татарском

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
В Соединенном Королевстве пенсионер решил посвятить свое время поиску ценных вещей. Через пару месяцев он наткнулся на клад старинных монет. Ему
Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
«Фабрика звезд» привлекала зрителей не только музыкальными номерами, но также личной жизнью участников. Общественность следила за развитием отношений
73-летняя Народная артистка РФ Алла Борисовна Пугачева поздравила с 85-летием известного поэта-песенника и Народного артиста РФ Илью Резника. Юбиляр
Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого
Бывший активист «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал, по какой схеме строилась работа в организации. По словам Соколова,
Генерал Мирослав Ружаньский, в прошлом главнокомандующий видами ВС Польши, заявил, что Варшава приобрела у Вашингтона танки ради того, чтобы угодить
Омбудсмен по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила ухудшение ситуации по детским самоубийствам. За прошедший год 30 несовершеннолетних