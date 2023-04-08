Певица из РФ Виктория Талышинская сообщила, что создала новый дуэт, пережила измену и стала мамой в 39

Экс-участница "Непары" Виктория Талышинская прошла через немало трудностей, прежде чем создала новую музыкальную группу. Еще с детства артистка была вынужденна справляться с препятствиями, которые возникали на ее пути.

По воле родителей девушка пошла в балетную школу, хотя всегда хотела заниматься музыкой. Позже судьба Викторию свела с Александром Шоуа. Певица сформировала дуэт "Непара". Выпуск совместных хитов и концерты принесли музыкантам славу, известность и деньги, но из-за разногласий коллектив вскоре распался. Талышинская была вычеркнута из истории дуэта.

"Шоуа переименовал страницу коллектива, он оттуда удалил все мои снимки и видео, украв и переписав историю не только коллектива, но и моей жизни", — сказала артистка.

Однако. несмотря на уход из группы, исполнительница нашла в себе силы создать иной дуэт "2 Океана".