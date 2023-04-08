Рэпер Баста неоднократно выводил из себя Полину Гагарину в минувших выпусках телешоу "Голос". Доходило до того, что певица захотела покинуть свое место звездного наставника.

Но артистка решила действовать жестко. Она обрушила весь гнев за ранние подставы на Василия Вакуленко. Баста даже почувствовал силу кулаков исполнительницы.

Борьба за очередного сильного участника проекта привела к конфликту между наставниками. В новом выпуске к талантливому участнику повернулись все, однако рэпер умышленно заблокировал Гагарину, что лишило Полину возможности побороться за этого конкурсанта.