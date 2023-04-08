Продюсер «Фабрики звезд» Михайловская впервые рассказала о романах на проекте

Продюсер проекта «Фабрика звезд» рассказала о настоящих романах, которые были в шоу. По мнению Василины Михайловской, между Ириной Тоневой и Павлом Артемьевым вспыхнули романтические чувства. Сейчас пара отрицает роман, но, как говорит женщина, через некоторое время они в этом признаются.

Михайловская не сомневается в романтических чувствах между Марией Вебер и Никитой Малиновым, которые принимали участие в третьем сезоне Фабрики звезд. При этом руководство тщательно следило за участниками, чтобы предотвратить интимные отношения между влюбленными, поскольку певице было всего 16 лет.

"За ними все время наблюдали. Однажды они написали песню. Шульгин на Михальчик давил, он "вырывал" эмоции из нее. Затем они полчаса смотрели друг другу в глаза. Это были сильные и настоящие эмоции", – добавила Михайловская.

Василина уверена, что экс-супруг Валерии испытывал к своей подопечной чувства, хотя очень необычно их демонстрировал.